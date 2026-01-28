Президент США Дональд Трамп объявил о запуске программы Trump Accounts с выплатами по тысяче долларов для каждого новорождённого.

Соответствующий фрагмент выступления американского лидера публикуют политические телеграм-каналы.

С 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года каждый ребёнок, рождённый в США, получит указанную сумму на специальный налоговый инвестиционный депозит. Программа Trump Accounts реализуется в рамках Big Beautiful Bill ("Большого красивого законопроекта") –федерального закона США, определяющего налоговую и бюджетную политику, что составляла основу программы Трампа при избрании президентом.

Вы платы новорожденным американцам инвестируются в фондовые компании США, такие как S&P 500, для долгосрочного роста. Доступ к накоплениям открывается владельцам по достижению 18 лет, при этом родители или опекуны могут ежегодно вносить дополнительные суммы до пяти тысяч долларов без налоговых уплат.

Программа направлена на стимулирование сбережений, повышение финансовой грамотности и обеспечение стартового капитала для молодого поколения.

Ранее Трамп пообещал выплатить каждому американцу по $2000 из доходов от пошлин на импорт из других стран.

Напомним, США могут вернуть доходы от торговых пошлин, если суд признает тарифы Трампа неправомерными.