Частный бизнес в Киеве сейчас переживает наихудший период за время войны, очень многие предприниматели закрываются.

Об этом в видеообращении сообщил предприниматель, который занимается декоративной штукатуркой.

"Проезжал только что по Хоткевича - закрылась автоплощадка. Общаюсь с друзьями, знакомыми, партнерами, и у всех нереальная просадка, к которой никто не был готов. Кто-то предвидел, что будет сложно, но чтобы настолько сложно!.. Причем ситуация сложная во всех сферах", - сказал бизнесмен.

По его словам, в начале войны многие тоже просели, но при этом некоторые бизнесы держались, особенно в сфере строительства и ремонта, потому что рабочих рук стало мало, а спрос превышал предложение. У отдельных был даже переизбыток заказов.

"А вот с 2026 года отключения света - просто катастрофа полная. И это Киев", - отметил предприниматель.

По его оценке, неплохо себя чувствуют только бизнесы из сферы энергетики, поскольку жители столицы покупают печки, газовые баллоны и т.п. Но таких ниш минимальное количество, у большинства "очень печальная ситуация".

"Задаюсь вопросами: к чему мы шли? к чему мы пришли? к чему мы идём? Потому что сейчас я вижу, что мы идём к разрухе. Многие говорили, что сейчас польются инвестиции. Да нет никаких инвестиций! Американцы не будут пока сюда вливать. Поток финансов уменьшается, а с ней и наша платежеспособность", - констатировал мужчина.

Ранее ресторатор и финалистка шоу "МастерШеф" Анастасия Завадская заявила, что в Киеве массово закрываются заведения питания из-за блэкаутов, которые привели к отсутствию отопления и водоснабжения.

По мнению экспертов, до весны в Киеве могут закрыться до 20% ресторанов.