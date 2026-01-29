Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала гибель 70 тысяч жителей сектора Газа в ходе конфликта с ХАМАС, но оспорила оценки ООН относительно доли гражданского населения среди этих жертв.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Израильские официальные лица утверждают, что среди погибших нет случаев смерти от голода среди здоровых людей.

В то же время, несмотря на заявления международных организаций о преобладании среди жертв гражданского населения, Армия обороны Израиля оспаривает эти цифры. По оценкам ЦАХАЛ, примерно 25 000 погибших являются боевиками ХАМАС.

ЦАХАЛ также предоставила данные, указывающие на то, что до начала 2024 года, в период интенсивных ежедневных ракетных обстрелов со стороны ХАМАС, около 13% выпущенных ракет не срабатывали должным образом. Согласно израильским источникам, эти осечки приводили к гибели большого числа палестинцев.

Также были случаи, когда ХАМАС казнил палестинцев, которых считал политическими оппонентами, или гражданских лиц, которым пытался помешать покинуть районы, подлежавшие эвакуации по требованию ЦАХАЛ.

Напомним, Турция выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху по обвинению в геноциде в секторе Газа.

В отдельном материале мы разбирались, как Совет мира президента США Дональда Трампа, который он изначально представил как орган для послевоенного восстановления Газы, может повлиять на ситуацию с войной в Украине.