Россия сегодня ночью атаковала территорию Украины 85 ударными дронами с трех направлений. Силам ПВО удалось сбить 64 вражеских беспилотника.

Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По данным ведомства, с вечера и до утра 31 января вражеские силы атаковали Ураину дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ. При этом около 55 из них - "Шахеды".

Предварительно, противовоздушной обороной сбито/подавлено 64 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом также зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 13 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!" - предупредили в Воздушных силах.

Напомним, что Украина и РФ до первого февраля заключили энергетическое перемирие.

Однако Воздушные силы уже заявляли, что в первую же ночь действия временного моратория на удары по объектам энергетики войска РФ запустили по украинской территории 111 ударных российских дронов и одну ракету.