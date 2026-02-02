В Украине образовался острый дефицит семейных и узкоспециализированных врачей, в частности, хирургов, анестезиологов и отоларингологов из-за массового выезда медиков за границу и мобилизации.

Об этом в эфире телеканала "Новини.LIVE" заявила бывшая заместительница главы Министерства здравоохранения Наталья Лисневская.

По ее словам, у большинства семейных амбулаторий нет права бронировать от военной службы сотрудников, поэтому их могут мобилизовать как врачей.

"Семейные врачи почти всегда женщины, и в начале войны они выехали вместе с детьми, есть такая категория. Или они внутренне перемещенные лица и поехали на Западную Украину, есть и такой фактор. Касательно мобилизации: это может быть, потому что далеко не у всех семейных амбулаторий есть статус критичности и врач может быть мобилизован. Большинство семейных амбулаторий не имеет статуса критичности. Поэтому несколько факторов влияют на то, что не хватает семейных врачей", - сказала Лисневская.

Ранее мы писали, что учебные заведения Украины обязали подавать в территориальные центры комплектования списки своих выпускниц-медиков и фармацевтов.

При этом юрист Екатерина Анищенко заявляла, что украинских женщин-медиков могут объявить в розыск, если они не станут на учет в ТЦК.