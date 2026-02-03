Украинцам автоматически продлят 90% отсрочек от мобилизации
Министерство обороны расширило перечень категорий, у которых отсрочку от мобилизации продлят автоматически. Теперь 90% оформленных отсрочек для пролонгирования не требуют подачи заявлений, справок, стояния в очередях и каких-либо других дополнительных действий.
Об этом сообщает Минобороны.
До 2 февраля включительно в Украине прошло очередное автоматическое продление отсрочек, как оформленных через "Резерв+", так и поданных через ЦПАУ. Такая опция доступна 7 новым категориям граждан:
- родителям, воспитывающим тяжелобольного ребенка без инвалидности;
- тем, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
- опекунам человека, признанного недееспособным;
- тем, кто имеет супруга с инвалидностью III группы;
- людям, ухаживающим за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью;
- родителям, самостоятельно воспитывающим ребенка до 18 лет;
- учителям школ.
Автопродление также сохраняется для категорий, определенных ранее:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет супруга с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет родных, или отца, или мать жены с инвалидностью I или II группы;
- жены и мужья военных с ребенком;
- родители троих и более детей в одном браке;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профобразования;
- люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
- родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Евромайдана;
- люди, лишенные свободы в результате войны;
- военные, освобожденные из плена.
Ранее мы рассказывали, как с 1 февраля изменились правила оформления отсрочек.
Также мы писали о решении суда, по которому военнообязанных с отсрочкой или в процессе её оформления нельзя направлять на ВВК.