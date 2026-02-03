Министерство обороны расширило перечень категорий, у которых отсрочку от мобилизации продлят автоматически. Теперь 90% оформленных отсрочек для пролонгирования не требуют подачи заявлений, справок, стояния в очередях и каких-либо других дополнительных действий.

Об этом сообщает Минобороны.

До 2 февраля включительно в Украине прошло очередное автоматическое продление отсрочек, как оформленных через "Резерв+", так и поданных через ЦПАУ. Такая опция доступна 7 новым категориям граждан:

родителям, воспитывающим тяжелобольного ребенка без инвалидности;

тем, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;

опекунам человека, признанного недееспособным;

тем, кто имеет супруга с инвалидностью III группы;

людям, ухаживающим за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью;

родителям, самостоятельно воспитывающим ребенка до 18 лет;

учителям школ.

Автопродление также сохраняется для категорий, определенных ранее:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет супруга с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет родных, или отца, или мать жены с инвалидностью I или II группы;

жены и мужья военных с ребенком;

родители троих и более детей в одном браке;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профобразования;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Евромайдана;

люди, лишенные свободы в результате войны;

военные, освобожденные из плена.

Ранее мы рассказывали, как с 1 февраля изменились правила оформления отсрочек.

Также мы писали о решении суда, по которому военнообязанных с отсрочкой или в процессе её оформления нельзя направлять на ВВК.