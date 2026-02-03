Автоматом продлевают отсрочки, оформленных через "Резерв+". Фото: 24 канал

Министерство обороны расширило перечень категорий,  у которых отсрочку от мобилизации продлят автоматически. Теперь 90% оформленных отсрочек для пролонгирования не требуют подачи заявлений, справок, стояния в очередях и каких-либо других дополнительных действий.

Об этом сообщает Минобороны.

До 2 февраля включительно в Украине прошло очередное автоматическое продление отсрочек, как оформленных через "Резерв+", так и поданных через ЦПАУ. Такая опция доступна 7 новым категориям граждан:

  • родителям, воспитывающим тяжелобольного ребенка без инвалидности;
  • тем, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
  • опекунам человека, признанного недееспособным;
  • тем, кто имеет супруга с инвалидностью III группы;
  • людям, ухаживающим за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью;
  • родителям, самостоятельно воспитывающим ребенка до 18 лет;
  • учителям школ.

Автопродление также сохраняется для категорий, определенных ранее:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет супруга с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет родных, или отца, или мать жены с инвалидностью I или II группы;
  • жены и мужья военных с ребенком;
  • родители троих и более детей в одном браке;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профобразования;
  • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
  • родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Евромайдана;
  • люди, лишенные свободы в результате войны;
  • военные, освобожденные из плена.

Ранее мы рассказывали, как с 1 февраля изменились правила оформления отсрочек.

Также мы писали о решении суда, по которому военнообязанных с отсрочкой или в процессе её оформления нельзя направлять на ВВК.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться