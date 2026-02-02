Военнообязанные, имеющие отсрочку или оформляющие ее, не обязаны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК).

Так постановил апелляционный административный суд, решение которого приводит "Судебно-юридическая газета".

Сообщается, что суд отменил штраф, который наложили на мужчину, имевшего отсрочки.

Ранее сообщалось, что принятый Верховной Радой законопроект №13335 о бронировании от мобилизации сотрудников критически важных предприятий, у которых есть проблемы с учетными документами, не освобождает их от штрафов и угрозы уголовной ответственности.

Напомним, что в Украине с 1 февраля произошли изменения по бронированию военнообязанных.

В частности, убрана возможность "быстрого бронирования" через "Дию", которое формально проходило за 24 часа, но в реальности осуществлялось намного быстрее.

Как и почему изменили правила оформления отсрочек, мы подробно писали в отдельном материале.

