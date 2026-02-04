В Кременчуге руководителя известной школы танца "Сузирья" Александра Кулиша обвиняют в развращении детей, сообщают украинские издания.

Выпускники школы создали сайт, на котором распространили информацию о Кулише. Там говорится о том, что руководитель школы (которому сейчас уже 84 года) в течение нескольких десятилетий (ещё с советских времен) совершал психологическое, физическое и сексуальное насилие в отношении учеников.

На сайте уже опубликованы обращения бывших учеников, которые рассказали о насилии со стороны тренера и отметили, что его жена, с которой Кулиш совместно вел дела школы, знала о преступлениях, однако молчала об этом.

"Моя история была обычной и типичной для многих девушек из тех, кто учился в "Сузирье" – тренер Александр Кулиш по одной вызывал девушек к себе в кабинет и закрывался с ними. Со мной это тоже произошло. Под предлогом разучивания какого-то танцевального движения он, пользуясь близостью запустил свои руки под мое белье и касался моих половых органов, а дальше пытался поцеловать и запихнуть свой язык мне в рот", – распространили на сайте одну из вероятных историй бывшей ученицы, которой, как отметили, на момент совершения преступления было восемь лет.

В показаниях бывших учеников говорится о том, что мужчина развращал учениц, бил и унижал учеников.

Глава Кременчугской окружной прокуратуры Олег Балаев заявил, что после проверки информации прокуратура начала уголовное производство по части второй статьи 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований, после чего начали досудебное расследование.

Олег Балаев призвал всех свидетелей и пострадавших обратиться в Кременчугскую окружную прокуратуру или в Кременчугское районное управление полиции и предоставить необходимые для расследования показания.

Жена Александра Кулиша Людмила, которая совместно с ним преподавала в "Сузирье", опровергает все обвинения, называет распространенную информацию "заказной" и утверждает, что ее муж не преподавал детям, а занимался только со взрослыми.

Сам Александр Кулиш обратился в правоохранительные органы с заявлением о клевете.