Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об упущенном шансе на мир между Россией и Украиной в 2022 году. Это произошло из-за внешнего вмешательства.

Об этом он сказал в эфире TN.cz.

По его словам, в апреле 2022 года Киев и Москва были максимально близки к заключению мирного соглашения, однако процесс, как утверждает Бабиш, был сорван после вмешательства западных партнеров Украины.

Он прямо возложил ответственность на тогдашнего главу правительства Великобритании Бориса Джонсона.

Бабиш заявил, что после визита Джонсона в Украину переговоры не были доведены до конца, а шанс на быстрое завершение войны был утрачен.

При этом чешский премьер отметил, что сейчас дипломатические усилия по прекращению войны вновь активизировались. Он подчеркнул, что Европа в одиночку не способна остановить конфликт и назвал ключевым игроком Трампа.

"Переговоры интенсивные. Складывается впечатление, что они приближаются к какому-то долгосрочному решению - прекращению войны и созданию стабильных гарантий безопасности для Украины. Но Европа не сможет этого сделать без Дональда Трампа", - сказал Бабиш.

Отдельно он призвал европейские страны восстановить прямой диалог с Россией, назвав это необходимым условием для прекращения огня. По его мнению, переговоры с Путиным могли бы вести лидеры ключевых европейских государств.

Напомним, Давид Арахамия в позапрошлом году заявил, что Украина отказалась подписывать мирный договор с РФ, в том числе, после визита Джонсона, который заявил, что "мы ничего подписывать не будем".

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.