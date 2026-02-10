Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявляет, что нашло прослушку дома у руководителя подразделения детективов, расследующего коррупцию в оборонной сфере.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Речь идет о махинациях при закупке беспилотников. А руководитель этого подразделения входит в состав группы по делу бизнесмена Тимура Миндича.

По предварительным данным НАБУ, средство прослушивания было установлено работниками одного из правоохранительных органов. Какого именно, в Бюро не уточнили.

Напомним, что ранее НАБУ имело конфликт со Службой безопасности Украины - они задерживали сотрудников друг друга.

Также арестованный СБУ детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого позже освободили под личное обязательство, заявлял, что за делом Тимура Миндича стоят "бенефициары", без политической воли которых процессы не могли быть реализованы.

