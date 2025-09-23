Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что прослушивающее устройство в его кабинете нашли после визитов премьер-министра Юлии Свириденко, спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука и иностранных гостей.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Но у меня есть очень много вопросов, потому что буквально за последний месяц у меня в кабинете была встреча с госпожой премьер-министром, потом два раза был спикер парламента, было много иностранных гостей. И если эти разговоры станут публичными, это нехорошо. Хотя мы, честно говоря, ничего там особенного не говорили", - сказал Садовой.

Он добавил, что не знает, чтобы было решение суда на установку прослушки в его кабинете. По его словам, кабинет мэра города – это режимный объект, а для установки такого оборудования нужно было задействовать "серьезные ресурсы".

"Учитывая, что само устройство было вмонтировано не очень качественно, у меня возникает вопрос ко всей дальнейшей схеме. Потому что очень часто кто-то это делает, чтобы потом что-то обнародовать. Да пусть обнародуют, но это же вопрос государства. За государство просто стыдно, что такие вещи происходят", - отметил Садовой.

Напомним, об обнаружении прослушки мэр заявил неделю назад.

Между тем весной обвиняли НАБУ в незаконном прослушивании офиса киевских адвокатов.