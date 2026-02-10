За прослушкой у сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может стоять Служба безопасности Украины (СБУ).

Это дал понять глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко.

"В стране идет полномасштабное вторжение, и при этом Служба безопасности Украины выделяет чрезвычайно огромный ресурс, чтобы заниматься расследованием недекларирования какого-либо имущества детектива. Причем это не их подследственность, это нарушение закона", - заявил Клименко.

Ранее сегодня НАБУ заявило, что нашло прослушку дома у руководителя подразделения детективов, расследующего коррупцию в оборонной сфере.

Напомним, что Банковая и СБУ с одной стороны и НАБУ с другой находились в остром противостоянии в прошлом году, начиная с попытки лишить антикоррупционные органы полномочий в июле прошлого года и до коррупционного скандала с близким окружением президента Украины Владимира Зеленского в ноябре.

Правда, в последние пару месяцев не было слышно о новых конфликтах между НАБУ и СБУ. Однако, как мы писали, в политических кругах не исключают, что Зеленский все-таки не отказался от планов нанести по НАБУ и САП контрудар силами СБУ, ГБР и Офиса генерального прокурора.