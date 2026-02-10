Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас намерена потребовать от Москвы сократить армию РФ в рамках урегулирования конфликта с Киевом.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Каллас заявила, что предложит перечень уступок, которые Европа должна требовать от России как условия остановки войны в Украине.

В частности, по её словам, требования будут включать ограничение численности армии РФ и возвращение украинских детей, вывезенных россиянами с оккупированных территорий.

Напомним, ЕС не является участником нынешних переговоров в Арабских Эмиратах.

Ранее Каллас заявила, что политическая ситуация в мире располагает к употреблению алкоголя.

Напомним, после заявлений премьер Венгрии Орбан сравнил главу евродипломатии с Гитлером и Наполеоном.

Война в Украине продолжается 1448-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 10 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, в Донецкой области армия РФ продвинулась в Покровске, по направлению к Славянску и Краматорску, а также вблизи Ямполя под Лиманом. Российские военные паблики сообщили, что ВСУ начали контрнаступательные действия на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

