Мировая добыча нефти в первый месяц 2026 года резко сократилась. Это произошло на фоне потерь добычи в Казахстане, Венесуэле и Иране.

Об этом сообщает Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК+) в своем ежемесячном отчете, передает Bloomberg.

Как сказано в документе, суточная добыча 22 стран - членов организации в январе по сравнению с декабрем 2025 года упала на 439 тысяч баррелей в сутки - до 42,45 миллиона баррелей в сутки.

Такой спад оказался одним из крупнейших за последние годы. В основном отстали от плана страны, не входящие в ОПЕК, но участвующие в соглашении ОПЕК+ - на 621 тысячу баррелей в сутки. Притом более половины этого снижения пришлось на Казахстан, где из-за пожара на трансформаторах подстанции остановилась добыча на месторождении Тенгиз. Экспорт венесуэльской нефти пострадал из-за американской блокады, а Иран продолжает сталкиваться с американскими санкциями.

Добыча в Саудовской Аравии и других ключевых странах оставалась стабильной, поскольку началась трехмесячная заморозка добычи для компенсации сезонного снижения потребления.

При этом мировой спрос на нефть в этом году увеличится на 1,38 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, в декабре в ОПЕК решили увеличить добычу черного золота на 137 тысяч баррелей в сутки, а затем приостановить дальнейшее повышение в январе-марте из-за переизбытка ресурса на рынке.

Ранее СМИ писали, что Россия может нарастить поставки нефти в Китай из-за почти полной остановки ее экспорта из Венесуэлы.