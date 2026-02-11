Жительница Полтавы решила жестоко расправиться со своим соседом, который мешал ее сыну кормить голубей. Метод оказался не очевидным - заказ киллера.

Об этом говорится в приговоре суда на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Следствие доказало, что соседи постоянно ссорились из-за голубей - сын женщины обустроил поилки для птиц во дворе, а сосед во время прогулок с собакой, якобы, препятствовал этому. Пес лаял на птиц, а сам мужчина опрокидывал поилки ногами.

Полиция уже приезжала на место ранее, а сын пенсионерки даже повредил автомобиль соседа, за что получил штраф.

В итоге бабушка начала искать киллера, чтобы тот за 500 долларов покалечил мужчину, выстрелив из пистолета "Флобер" в глаза. Она также передала фотографии мужчины, детали его маршрута и график прогулок с собакой.

Согласившиеся на это мужчины проинформировали полицию и та инсценировала нападение. Бабушке показали фотографии окровавленного соседа, и она заплатила деньги, после чего была задержана.

Киевский районный суд города установил, что женщина действовала сознательно. Хотя обвиняемая частично признавала вину, она утверждала, что хотела лишь напугать соседа.

Однако суд квалифицировал ее действия как организацию покушения на умышленное тяжкое телесное повреждение на заказ и назначил наказание в виде шести лет и восьми месяцев лишения свободы.

