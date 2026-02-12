К концу 2026 года курс доллара имеет немалую вероятность возрасти до 45 гривен.

Об этом заявил глава департамента корпоративного анализа инвестиционной группы ICU Александр Мартыненко в комментарии "Минфину".

"Мы ожидаем, что курс гривны по отношению к доллару будет составлять около 45,0 грн/$ на конец года, таким образом стоимость национальной валюты снизится за год не более чем на 6%" — отметил Мартынов.

Ранее же ожидалось, что до конца года гривна будет двигаться до уровня около 44,3 грн/$.

По информации издания, в течение 2025 года, из-за интервенций Национального банка Украины на валютном рынке, курс гривны оставался стабильным и за год почти не изменился.

В декабре отметка достигла 42.4 грн/$, по сравнению с 42.0 грн/$ в начале года.

Отмечается, что в этом году усиливается вероятность того, что Нацбанк прибегнет к управляемому ослаблению гривны.

Ранее мы писали, что на рынке постепенно пытаются осмыслить новую волну девальвации, и приходят к выводу, что её не удастся обосновать ростом валютного спроса (рыночным фактором), как это было в январе 2025-го. Потому экономисты говорят о намеренной планомерной девальвации гривни под руководством Нацбанка.

Подробнее о причинах девальвации гривни мы рассказывали в отдельном материале.