Кабинет министров запускает национальную стратегию сокращения потребления алкоголя в Украине.

Своим распоряжением от 5 февраля № 120‑р правительство утвердило план мероприятий на 2026–2028 годы, направленных на уменьшение потребления алкогольных напитков и минимизацию связанных с этим рисков для здоровья и экономики.

До 2027 года предусмотрена разработка рекомендаций по внедрению услуг профилактики и предотвращения употребления алкоголя.

Параллельно государство запустит масштабные коммуникационные мероприятия. В 2026 году запланировано создание дорожной карты информационной политики, а в течение 2026–2028 годов — проведение национальных просветительских кампаний по повышению осведомленности населения о вреде алкоголя. К этой работе привлекут профильные министерства, образовательные учреждения и региональные администрации.

План предусматривает повышение квалификации специалистов, работающих с населением. В 2026–2028 годах будут разработаны учебные курсы для медицинских работников и поставщиков социальных услуг по информированию граждан о рисках употребления алкоголя и популяризации здорового образа жизни.

Отдельный образовательный блок посвящён раннему выявлению и лечению расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Его реализацию будут координировать Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья.

Впервые на государственном уровне закреплено поэтапное внедрение услуг по раннему выявлению, диагностике и лечению расстройств в центрах ментального здоровья при медицинских учреждениях. Ожидается, что такие услуги будут доступны в 10% центров уже в 2026 году, в 50% — в 2027-м и в 90% — к концу 2028 года. Это означает фактически создание национальной сети раннего вмешательства.

План также предусматривает проведение общенационального исследования распространенности употребления алкоголя среди различных групп населения с обнародованием результатов. Кроме того, в 2027–2028 годах будет проведен анализ экономических расходов системы здравоохранения и общих потерь экономики, вызванных потреблением алкоголя. Выводы должны стать основой для дальнейших шагов государства.

Распоряжением установлено, что министерства, другие центральные органы исполнительной власти, областные и Киевская городская государственные администрации (военные администрации) должны обеспечивать реализацию плана в пределах предусмотренных бюджетных расходов и за счет международной технической помощи и других не запрещенных законодательством источников.

Исполнители ежегодно до 15 февраля обязаны подавать в Министерство здравоохранения информацию о состоянии выполнения.

