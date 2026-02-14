В Киеве мужчина умер во время задержания полицией, которая повалила его на землю и надела наручники.

Об этом пишут местные паблики.

По их информации, у мужчины были проблемы с сердцем.

Государственное бюро расследований в свою очередь уже открыло уголовное дело по факту гибели мужчины, сообщает патрульная полиция.

Отмечается, что мужчина в компании распивал спиртные напитки на детской площадке во дворе во время комендантского часа. По данным полицейских, мужчина вел себя агрессивно, в связи с чем против него решили применить физическую силу и надеть наручники.

"Мы попытались успокоить нарушителей, однако один из мужчин начал угрожать патрульным и не реагировал на замечания полицейских. С целью пресечения правонарушения патрульные применили к нему физическую силу и наручники", - говорится в сообщении.

Однако мужчине внезапно стало плохо, и он умер до прибытия скорой. Полицейские утверждают, что оказывали ему первую помощь.

Экспертиза подтвердила, что мужчина умер от болезни сердца.

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области задержали трёх служащих ТЦК, которые до смерти избили гражданского.

В январе же в Кременце Тернопольской области пьяная компания на квадроциклах избила военного Николая Духанова, а полиция и сотрудники местного ТЦК и СП покрывали действия нападавших.