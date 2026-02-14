Примерно семь тысяч украинских военных находятся в российском плену, в украинском – чуть более четырех тысяч россиян.

Такие цифры назвал президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

"Если они (в Кремле - Ред.) будут готовы к обмену "всех на всех" – отлично, если обмен "тысяча на тысячу" – не идеально, но хорошо. Но, даже если они готовы к обмену "100 на 100", – любой шаг в этом направлении для нас является положительным решением", – сказал Зеленский.

Ранее мы приводили главные заявления Зеленского на Мюнхенской конференции.

Накануне Госдеп США заявил, что на переговорах об Украине сузили круг вопросов, мешающих урегулированию.

Война в Украине продолжается 1452-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 14 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: что происходит на фронте, почему Москва меняет переговорщика, как в Киеве назрел раскол по вопросу вывода ВСУ из Донецкой области.

