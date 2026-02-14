Дефицит внешней торговли Украины в прошлом году составил почти 45 млрд долларов, увеличившись на 15 млрд долларов с 2024 года.

Об этом говорят данные Государственной таможенной службы.

Так, общий импорт товаров за 2025 год составил $84,8 млрд, а экспорт – $40,3 млрд.

Отметим, что в 2024 году сумма импорта равнялась $70,7 млрд, а экспорта – $41,6 млрд. То есть за год продажи товаров за рубеж существенно выросли, а ввоз продукции в страну несколько снизился, что и привело к резкому увеличению дефицита внешнеторгового баланса.

Для сравнения, в довоенном 2021 году импорт составлял $72,82 млрд, а экспорт – $68,09 млрд.

Страны, из которых более всего ввозилось товаров в Украину в 2025 году:

Китай - $19,2 млрд (то есть почти 23% от всего импорта);

Польша - $7,9 млрд;

Германия – $6,6 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу: на 5 млрд долларов. Продажи также шли в Турцию – на $2,7 млрд и в Германию – на $2,4 млрд.

По торговым группам главная статья экспорта Украины – продовольствие, главная статья импорта – машины, оборудование и транспорт.

Отметим, что под последнее определение подпадает и импорт беспилотников и комплектующих к ним, которые практически полностью завозятся из Китая.

Ранее мы рассказывали, почему в Украине резко вырос дефицит торгового баланса и чем это угрожает экономике страны.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.