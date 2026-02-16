В Киевской области разоблачена организованная группа, которая эксплуатировала людей под прикрытием реабилитационного центра.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Следствие установило, что под видом помощи лицам с алкогольной и наркотической зависимостью преступники удерживали 48 граждан, ограничивая их свободу и принуждая к тяжелому физическому труду. Под предлогом трудовой терапии людей заставляли заготавливать дрова и выполнять другие хозяйственные работы без оплаты, запугивали, избивали и насильно заставлял принимать седативные препараты.

Во время обысков в центре были изъяты документация, электронные носители, печати, регистрационные документы, мобильные телефоны, незарегистрированное оружие, деньги и сильнодействующие лекарства.

Правоохранители спасли 16 потенциальных жертв торговли людьми, среди которых один несовершеннолетний – 17-летний парень. Пока им оказывают необходимую помощь.

Задержаны трое подозреваемых. Им инкриминировано незаконное лишение свободы или похищение человека группой лиц, а также торговля людьми. Санкции статей об этих нарушениях предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее уже появлялись похожие новости. Так, около года назад Нацполиция заявила, что в Киевской области преступная группировка держала в рабстве более 30 человек под видом реабилитационного центра.

А до войны мы подробно описывали, как рабы в Украине собирают арбузы и милостыню.