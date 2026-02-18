Противники ЛГБТ в Ровно сорвали концерт украинского певца Константина Бочарова, выступающего под псевдонимом Melovin.

Кадры заблокированного прохода на мероприятие опубликовали местные телеграм-каналы.

Молодые люди выстроились в шеренгу с плакатами и скандировали: "Не за гей-браки воюют герои".

Напомним, на днях Melovin сообщил о расставании со своим парнем – военнослужащим Петром.

Война в Украине продолжается 1455-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 17 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В понедельник сообщалось о продвижении армии РФ в районе Покровска и Мирнограда, а также западнее, возле Удачного и Новониколаевки. Военный эксперт прокомментировал информацию о наступательных действиях ВСУ в Запорожской области – по его словам, контратаки украинских сил не являются полноценным контрнаступлением, а направлены на препятствование продвижению противника.

