Близки друг и бывший помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир находится не в Украине.

Журналист Михаил Ткал опубликовал фотографию Шефира, сделанную вчера в аэропорту Варшавы. Снимок журналисту прислали его подписчики.

Судя по антуражу, снимок сделан в кафе.

Сейчас Шефиру 61 год, он был основателем и директором студии "Квартал-95". В Офисе президента, куда он перешел в 2019 году, он занимался контактами с крупным бизнесом, а также отвечал за организацию ежедневной работы главы государства. 30 марта 2024 года Зеленский уволил Шефира с должности первого помощника президента.

Ранее мы предполагали, что Шефир и бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак могут стать следующими подозреваемыми Национального антикоррупционного бюро после экс-министра энергетики Германа Галущенко с целью давления на Зеленского.

Напомним, вчера Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Галущенко, подозреваемому в причастности к отмыванию коррупционных средств. Галущенко отправили под стражу с возможностью внесения залога в размере 200 миллионов гривен.