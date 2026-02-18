В Киево-Печерской лавре монахи Украинской православной церкви (УПЦ) лишились доступа ещё к двум храмам Нижней лавры. Утром 17 февраля 2026 года сотрудники национального заповедника по решению Министерства культуры срезали и заменили замки в Крестовоздвиженском храме и церкви в честь всех преподобных отцов Печерских (Тёплый храм).

Об этом сообщил адвокат лавры, протоиерей Никита Чекман.

По его словам, четверо сотрудников заповедника приехали утром к храмам, заменили замки, после чего братия монастыря не сможет проводить там богослужения, которые совершались там ежедневно с 1990 года.

Ранее, в начале февраля, Министерство культуры приняло решение о прекращении бесплатного пользования УПЦ двумя корпусами в нижней части лавры - № 70, где располагалась резиденция митрополита Онуфрия, и № 49, в котором находилась канцелярия Киевской митрополии УПЦ.

На данный момент в лавре проживают около 150 монахов Украинской православной церкви. До недавнего времени по воскресеньям в обители совершалось около восьми литургий в разных храмах.

Напомним, в прошлом году гендиректора Киево-Печерской лавры уволили из-за слабого противодействия УПЦ.

Также мы писали, что Госэтнополитики требует запретить Украинскую православную церковь. В УПЦ ответили встречными исками.