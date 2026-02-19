За 2025 год бронь от мобилизации получили 300 тысяч военнообязанных.

Об этом заявил министр экономики Украины Алексей Соболев в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас в Украине 1,3 миллиона забронированных.

Ранее появилась информация, что в Украине изменили правила отсрочки от мобилизации чтобы снять бронь с 300 тысяч людей.

Впрочем, возврат к прежней схеме бронирования – не единственное изменение в процедуре оформления отсрочек.

Напомним, на днях отслужившим год по молодёжному контракту утвердили год отсрочки от мобилизации.

Война в Украине продолжается 1456-й день. Мы следим за последними новостями среды, 18 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Накануне россияне снова атаковали украинскую энергетику. Оказались обесточены потребители в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Также зафиксированы перебои с теплоснабжением в Сумах и Одессе.

