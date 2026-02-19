Отстраненный мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что получил официальное подтверждение отсутствия у него гражданства РФ.

Об этом Труханов сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Труханова, из-за отсутствия дипломатических отношений с Россией и "месяца тишины" от украинских госорганов его адвокаты обратились к государствам, имеющим контакты с Россией для того, чтобы сделать официальный запрос в российские реестры. 30 декабря мэр получил ответ, что у него нет российского гражданства.

Труханов заявил, что обратился в комиссию по гражданству с просьбой пересмотреть решение и доложить президенту Украины Владимиру Зеленскому, что у него нет гражданства РФ.

Напомним, Зеленский лишил Труханова украинского гражданства.

Также президент Украины заявлял, что его не интересует, настоящий ли паспорт РФ у Труханова.

Ранее журналисты выяснили, что опубликованные СБУ скрины российского паспорта Труханова - это подделка. При этом они утверждали, что российские паспорта Труханов действительно имел.

Подробнее о ситуации с бывшим мэром Одессы мы рассказывали в отдельном материале.