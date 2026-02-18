Пентагон выводит около тысячи американских военных из Сирии в рамках окончания военной операции в стране.

Об этом сообщает американская деловая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Масштабное присутствие США в Сирии больше не требуется, учитывая готовность сирийского правительства взять на себя основную ответственность за борьбу с террористической угрозой внутри своих границ", – заявил изданию источник в Белом доме.

Центральное командование ВС США ранее подтвердило завершение вывода американских войск с базы Ат-Танф на юге Сирии. По информации WSJ, вывод войск из остальных американских объектов будет осуществлён в течение ближайших двух месяцев.

Ранее в СМИ появилась информация о выводе российских войск с аэродрома в Сирии.

Переговоры о передислокации войск должны были начаться после того, как провинция Хасеке, в которой расположен аэродром Эль-Камышлы, перейдёт в юрисдикцию властей Дамаска, выведенный из-под контроля курдских формирований.

Также мы сообщали, что, глава разведки Ирака предупредил о резком росте числа боевиков ИГИЛ в Сирии.