Центральное разведывательное управление США было в курсе планов Украины взорвать нитки газопровода "Северный поток".

Об этом со ссылкой на источники пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Издание утверждает, что операцией по подрыву командовал бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Журнал описал хронологию событий.

Весной 2022 года в Киеве украинские специалисты по диверсиям встретились со своими знакомыми сотрудниками ЦРУ и рассказали им о планах взорвать газопроводы. Украинцы утверждают, что американцам этот план понравился.

"Они сказали нашим ребятам: это хорошо, это подходит", - сказал изданию человек, знакомый с ходом переговоров.

Затем представители ЦРУ снова встречались с организаторами атак. Они обсуждали технические детали операции. На второй встрече представители ЦРУ сказали: "Действуйте". У украинской стороны даже сложилось впечатление, что американские агенты могут помочь с финансированием плана.

А потом американцы изменили свое мнение и предупредили украинцев о недопустимости осуществления диверсионного плана, но, как утверждает немецкий журнал, это не возымело эффекта.

В ЦРУ назвали изданию информацию его источников абсолютно ложной.

"Вполне возможно, что американские агенты во время переговоров с диверсантами в Киеве просто хотели собрать как можно больше информации, создав таким образом впечатление, что они поддерживают операцию. Также возможно, что украинским диверсантам потребовалось некоторое время, чтобы информация от американских агентов в Киеве дошла до лиц, принимающих решения в США, которые, вероятно, оказались не в восторге", - комментирует события четырехлетней давности Der Spiegel.

В июне 2022 года произошла утечка информации, и о ней узнали Нидерланды и Германия. Они предупредили США. Немцы отнеслись к информации скептически, потому что указанные сроки операции уже истекли.

Представитель ЦРУ из киевского отделения разговаривал с администрацией президента Украины, требуя отмены операции. Хотя, по данным Der Spiegel, операцию утверждал Залужный, а от президента Украины Владимира Зеленского ее держали в секрете. Но предупреждения были проигнорированы, и трубопровод был взорван без одобрения США. По крайней мере, так утверждает Der Spiegel. У диверсантов появился спонсор - частное лицо из Украины, заплативший около 300 тысяч долларов за эту операцию.

Напомним, что в Европе арестованы двое украинцев, подозреваемые в подрыве газопровода. Украина обвинения в этой крупной диверсии отрицает.