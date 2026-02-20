Майор Константин Свиридов, подозревамый в поставках ВСУ гнилых продуктов, купил на индонезийском острове Бали апартаменты за 190 тысяч долларов, а в Днепре - одежду престижных брендов на 2,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований на своем сайте.

По предварительным подсчётам, стоимость активов, приобретённых офицером, превышает 10 миллионов гривен. Окончательную сумму установят в ходе досудебного расследования.

Опубликовано видео, как заявляется, покупки злоумышленником виллы.

Начальник продовольственной службы получил еще одно подозрение по этому делу. Он уже находится на гауптвахте с возможностью выйти под залог в 9 миллионов гривен. В ближайшее время состоится рассмотрение ходатайства об аресте его имущества.

Как уже сообщалось, на роскошный образ жизни майор заработал на схеме хищения средств, выделенных на питание военнослужащих. Свиридов действовал в сговоре с основателем и коммерческим директором предприятия-поставщика.

Схема заключалась в так называемых бестоварных операциях: служащие подписывали акты приёма на полный объём продукции, хотя фактически в воинские части поступала только часть товара. Остальное списывалось через подконтрольных лиц.

Кроме недопоставки, участники схемы закупали продукты плохого качества, которое не соответствовало установленным нормам. Военным, в том числе подразделениям на передовой, поставляли испорченные овощи и фрукты. За приём некачественной продукции и игнорирование претензий майор получал откаты, достигавшие 50% стоимости поставки. Только за одну неделю сумма неправомерной выгоды могла превышать 1 миллион гривен.