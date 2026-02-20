Соединенные Штаты готовы помочь Саудовской Аравии с ядерными технологиями, включая обогащение урана.

Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на доклад конгресса.

В докладе говорится, что администрация президента США Дональда Трампа планирует заключить 20 сделок об атоме по всему миру, включая потенциальную многомиллиардную сделку с Саудовской Аравией.

В частности, сделка может включать обогащение урана, производство топлива для АЭС и переработку. Для контроля планируется привлечь Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В то же время эксперты по вопросам нераспространения предупреждают, что центрифуги в Саудовской Аравии могут быть использованы для создания оружейной программы, говорится в сообщении.

Ранее западные издания писали, что Трамп готовится возобновить ядерную гонку вооружений.

Также сообщалось, что истечение срока действия договора об СНВ между США и РФ создаёт угрозу глобальной нестабильности.

