СБУ задержала двух граждан Украины, которые согласились зарегистрировать на себя терминалы Starlink для армии РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Контрразведка и киберспециалисты СБУ разоблачили в Одесской области двух граждан Украины, завербованных РФ.

"По данным следствия, фигурантами оказались двое жителей Измаила: 36-летний безработный мужчина и его 28-летняя безработная сожительница", - рассказали в СБУ, добавив, что привлекли внимание россиян в одном из телеграм-каналов по поиску легких заработков.

Как установило расследование, представители РФ предложили злоумышленникам по 30 долларов США за незаконную регистрацию каждого терминала Starlink, используемого Россией. Чтобы активировать как можно больше таких устройств, фигуранты пытались вовлечь в схему других лиц. В частности, установлено, что для похода в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) с целью регистрации терминала они собирались привлечь кого-то из местных наркозависимых.

"Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали обоих завербованных. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны с доказательствами работы на врага. Среди прочего на электронных устройствах фигурантов задокументирована переписка с российскими кураторами, инструкции по механизму легализации оборудования, а также согласование способов получения вознаграждения", - говорится в публикации.

На основании собранных материалов следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о государственной измене, совершённой в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Оба фигуранта получили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее СБУ предупреждала, что российские спецслужбы могут выдавать себя за украинских военных, которые якобы приобрели Starlink за собственные средства и пока не могут его зарегистрировать.

Напомним, как заявляли в Украине, россияне также выходят на семьи пленных военных, угрозами побуждая их регистрировать терминалы Starlink.