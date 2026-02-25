Одесскую область готовят к боям. Вокруг нее создаётся система кольцевой обороны для отражения возможной российской атаки на суше и на море.

Об этом сообщил глава сил территориальной обороны (ТрО) "Юг" Денис Носиков.

По его словам, продолжается обустройство противотанковых рвов, инженерных ловушек и других защитных элементов вдоль границ региона.

Ранее СМИ писали, что Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках выработки документа об условиях наступления мира.

Война в Украине продолжается 1463-й день. Мы следим за последними новостями среды, 25 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Накануне Москва заявила о намерениях Франции и Британии передать Украине ядерное оружие. Лондон уже опроверг обвинения, а в МИД Украины заявили, что российские заявления – "вброс", нацеленный на создание условий для "ядерного шантажа".

