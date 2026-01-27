Сегодня ночью Одесса подверглась массированной атаке с применением более 50 ударных беспилотников. Под ударами оказались объекты энергетики и гражданские объекты: повреждены жилые дома, есть значительные разрушения квартир и подъездов, десятки людей ранены, включая детей.

Об этом сообщают в своих телеграм-каналах Владимир Зеленский, ГСЧС и Одесская ОВА.

По информации ОВА, из-за налета кроме жилых домов повреждены церковь (молитвенный дом христиан евангельской веры), детский сад, лицей, фитнес-центр, частный транспорт. На нескольких местах вспыхнули масштабные пожары.

В Приморском районе пострадали 43 дома, в Пересыпском - три дома, есть разрушения и в Хаджибейском районе.

Спасатели вызволили из-под завалов и из опасных зон 14 человек, включая детей.

Как мы сообщали, сегодня российские дроны атаковали и Львовскую область. Попадание беспилотника зафиксировано в городе Броды, где под ударом оказался объект инфраструктуры.

Война в Украине идет 1434-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 27 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного паблика Deep State, российские войска продвинулись на фронте в направлении Славянска Донецкой области. В частности, в районе Орехово-Василевки исчезла зелёная зона - то есть освобождённые Украиной территории, которые были взяты во время контрнаступления ВСУ под Бахмутом в 2023 году.

