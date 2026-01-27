Российские дроны атаковали Львовскую область.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своём Telegram-канале.

Попадание беспилотника зафиксировано в городе Броды. По словам Козицкого, был атакован объект инфраструктуры.

После удара по объекту инфраструктуры поднялся чёрный столб дыма.

В новом посте Козицкий сообщил, что специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в селе Смольное. Это связано с утренней атакой беспилотника по объекту инфраструктуры в Золочевском районе.

Глава ОВА заверил, что ситуация контролируется и радиационный фон в норме, но порекомендовал людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, проживающих в Смольном, по возможности оставаться дома. А при необходимости выйти на улицу использовать одноразовую маску.

Между тем в горсовете заявили, что в городе отменены занятия в школах, а жителей призвали оставаться дома после удара по объекту инфраструктуры и масштабного пожара. Детские сады будут работать с плотно закрытыми окнами и дверями. То же самое рекомендуется сделать и жителям в своих домах.

Горсовет также сообщил, что в Бродах после российской атаки горят нефтепродукты. Начато проведение замеров воздуха в населённых пунктах на содержание вредных веществ и продуктов горения.

Местным жителям рекомендуют при задымлении вследствие пожаров плотно закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу. В случае необходимости следует надеть увлажнённую маску или респиратор. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Отметим, что в в Бродах находится крупное нефтехранилище компании "Львовнефтепродукт", расположенное недалеко от одноименного нефтепровода Одесса - Броды.

Напомним, вчера вечером российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Есть пострадавшие, повреждена гражданская инфраструктура.

Война в Украине идет 1434-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 27 января 2026 года, в обновляемом онлайне.