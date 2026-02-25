Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева полагает, что полный запрет говорить по-русски в школах приведет к обратному результату. Она высказалась против "контроля каждого слова".

Такое мнение она озвучила в интервью "Украинской правде".

"Если полностью запретить говорить на русском языке в школах, мы увидим обратный результат. Мы снова поднимем вопрос отстаивания права на использование русского языка. Нельзя с одной стороны говорить об отходе от авторитаризма и тоталитаризма и пропагандировать демократические ценности, а с другой – контролировать каждое слово. Если мы подходим к языковой политике исключительно через тотальные запреты, не учитывая исторические обстоятельства и десятилетия системной русификации, мы рискуем получить обратный эффект. Здесь не обойтись только контролем и санкциями", - отметила Кузьмичева.

Она дала понять, что не стоит раскалывать общество языковым вопросом.

"Поэтому наша задача - не создавать новые линии раскола, а последовательно и уверенно укреплять позиции украинского языка как единого языка образования, поддерживая детей в переходе на него. Школа должна быть пространством украинского языка через осознание, поддержку и четкие правила для детей, и государственная стратегия должна быть направлена ​​на утверждение украинского как естественной и комфортной среды для жизни, развития и общения", - сказала чиновница.

По ее мнению, запрещать русский язык не обязательно в формате замечаний и санкций.

"Речь идет о плодотворной среде, которая мотивирует, а не только о замечаниях и наказаниях. Кроме того, для подростков важна модность языка. Это язык людей, вызывающих у детей авторитет, язык компьютерных игр, музыки и т.д.", - считает она.

Между тем буквально десять дней назад шеф Кузьмичевой, министр образования и науки Оксен Лисовый обвинил русский язык в ракетных ударах по Украине.

А языковой омбудсмен Елена Ивановская потребовала вычеркнуть русский язык из Конституции Украины.