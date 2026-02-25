В "коалиции желающих" постепенно приходят к выводу, что отправку зарубежных миротворцев в Украину нужно обсуждать с Москвой, иначе россияне будут расценивать иностранных военных как законную цель.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на "многочисленные источники".

По словам собеседников издания, несколько стран готовы присоединиться к миротворческой миссии только при условии согласия на это Москвы.

"Источники в дипломатическом и оборонном секторах предупредили: это означает, что англо-французский план по соблюдению любого прекращения огня может быть сорван по прихоти Кремля", - говорится в статье.

В то же время европейцы опасаются, что без поддержки президента РФ Владимира Путина любые их силы могут быть расценены как законная военная цель.

"Если Россия скажет, что мы с этим не согласны и считаем эти войска целью, тогда вам нужно направить силы другого рода. Таким образом, согласие России имеет огромное влияние", — сказал источник.

Европейский чиновник из сферы обороны назвал возможное развертывание войск "скорее гипотетическим", учитывая неизменную позицию Кремля против присутствия сил НАТО в Украине.

Послевоенные гарантии безопасности являются еще одним камнем преткновения. Как пишет издание, внутренние разногласия, проявившиеся в годовщину вторжения РФ, станут ударом для прекращения войны.

Отметим, что в коалицию входят по меньшей мере 26 стран, среди которых государства Европейского Союза, Турция, Норвегия и Исландия.

Напомним, на мирных переговорах об Украине обсуждается идея демилитаризованной зоны на Донбассе, в которой не будет ни одной из армий.

Заместитель командира Третьего штурмового корпуса ВСУ Максим Жорин в свою очередь заявлял, что ввод европейских войск в Украину под видом миротворческой миссии маловероятен.