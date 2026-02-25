Все больше членов "коалиции желающих" признают, что отправка военных в Украину потребует согласия РФ - СМИ
В "коалиции желающих" постепенно приходят к выводу, что отправку зарубежных миротворцев в Украину нужно обсуждать с Москвой, иначе россияне будут расценивать иностранных военных как законную цель.
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на "многочисленные источники".
По словам собеседников издания, несколько стран готовы присоединиться к миротворческой миссии только при условии согласия на это Москвы.
"Источники в дипломатическом и оборонном секторах предупредили: это означает, что англо-французский план по соблюдению любого прекращения огня может быть сорван по прихоти Кремля", - говорится в статье.
В то же время европейцы опасаются, что без поддержки президента РФ Владимира Путина любые их силы могут быть расценены как законная военная цель.
"Если Россия скажет, что мы с этим не согласны и считаем эти войска целью, тогда вам нужно направить силы другого рода. Таким образом, согласие России имеет огромное влияние", — сказал источник.
Европейский чиновник из сферы обороны назвал возможное развертывание войск "скорее гипотетическим", учитывая неизменную позицию Кремля против присутствия сил НАТО в Украине.
Послевоенные гарантии безопасности являются еще одним камнем преткновения. Как пишет издание, внутренние разногласия, проявившиеся в годовщину вторжения РФ, станут ударом для прекращения войны.
Отметим, что в коалицию входят по меньшей мере 26 стран, среди которых государства Европейского Союза, Турция, Норвегия и Исландия.
Напомним, на мирных переговорах об Украине обсуждается идея демилитаризованной зоны на Донбассе, в которой не будет ни одной из армий.
Заместитель командира Третьего штурмового корпуса ВСУ Максим Жорин в свою очередь заявлял, что ввод европейских войск в Украину под видом миротворческой миссии маловероятен.