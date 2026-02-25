Стала известна причина смерти 55-летнего жителя Днепра Олега Лесина, за убийство которого были задержаны трое сотрудников ТЦК.

Информацию озвучил руководитель Спецпрокуратуры в сфере обороны Восточного региона Николай Синельников.

"По данным первичной медицинской экспертизы, смерть гражданина наступила в результате телесных повреждений в виде отека и набухания головного мозга, перелома костей черепа, закрытой черепно-мозговой травмы", - сообщил Синельников.

Напомним, недавно в Днепропетровской области задержали трёх служащих ТЦК, которые до смерти избили гражданского. Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило 7 февраля после полуночи. По предварительным выводам экспертизы, местный житель умер в результате травмы головы. В ходе следственных мероприятий правоохранители изъяли автомобиль со следами крови погибшего.

Ранее мы публиковали кадры, как под Днепром военкомы и полицейские избили и похитили местного журналиста.

Также мы писали, что в ТЦК до смерти избили жителя Сум.

