Четверо пассажиров американского скоростного катера были застрелены и еще шестеро ранены кубинской береговой охраной. Встречный огонь был открыт в ответ на стрельбу со стороны катера.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Кубы.

Министерство заявило, что, когда судно береговой охраны приблизилось к зарегистрированному во Флориде судну для опознания пассажиров, "с борта судна раздались выстрелы", в результате которых был ранен капитан кубинского судна.

"В результате столкновения... с иностранной стороны четверо нападавших были убиты, еще шестеро получили ранения", — говорится в заявлении министерства, добавляя, что раненые были эвакуированы и им была оказана медицинская помощь.

При этом некоторые СМИ также пишут о нападении американцев на Кубу. По их данным, на фоне обострения отношений, катер под американским флагом прорвался в воды Острова Свободы.

Судно приблизилось к каналу Эль-Пино на острове Кайо-Фальконес в провинции Вилья-Клара.

При попытке идентифицировать экипаж гостей, кубинцы наткнулись на огонь. В результате ранило командира кубинского судна.

Напомним, в New York Times писали, что правительство Кубы может пасть уже в этом году под давлением США.

Ранее мы также писали, что госсекретарь США Марко Рубио ведёт тайные переговоры с внуком 94-летнего кубинского лидера Рауля Кастро.