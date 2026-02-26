С начала года Китай в 2,5-4 раза повысил цены на оптическое волокно для покупателей из РФ. Россияне активно используют эту продукцию в том числе для управления боевыми беспилотниками.

Об этом сообщают российские СМИ.

Эксперты связывают рост цен с бумом искусственного интеллекта. Крупные языковые модели вроде ChatGPT обучаются на тысячах серверов одновременно, которые стоят в дата-центрах, соединенных оптоволоконными линиями. Из-за этого во всем мире увеличивается дефицит оптоволокна.

Дополнительный скачок спроса на оптоволокно произошёл в 2025 году из-за его применения в FPV-дронах, управляемых по кабелю длиной до 50 км.

По оценкам отраслевых экспертов, на Китай приходится более 60% мирового производства оптического волокна, и российские заказчики вынуждены ориентироваться на китайские внутренние цены.

В РФ только один завод производил оптическое волокно: АО "Оптиковолоконные системы" в Саранске. Однако в мае прошлого года Украина вывела его из строя воздушными ударами. После этого РФ стала на 100% зависесть от Китая в поставках оптоволокна, так как закупки в ЕС и США запрещены санкциями.

При этом даже при восстановлении производства полный переход россиян на своё сырьё будет затруднён: завод зависит от импортных преформ, а собственное производство этих заготовок в России только развивается.

Напомним, российские FPV-дроны на оптоволокне начали долетать уже до Харькова.

По данным экспертов, у стран Запада нет защиты от беспилотников на оптоволоконных кабелях, что активно используют на войне в Украине.