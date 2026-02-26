Руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Александр Абакумов зачитал полный текст сообщения экс-министру энергетики Герману Галущенко от заместителя министра юстиции Евгения Пикалова касательно перевода детектива НАБУ Руслана Магамедросулова в камеру с плохими условиями с целью наказания.

Это произошло на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, посвященном "Миндичгейту".

"Поступила просьба Службы безопасности Украины работать в условиях СИЗО с задержанным руководителем подразделения НАБУ. Ему предположительно изберут меру пресечения и завтра привезут на Лукьяновское СИЗО. Просят бесплатную камеру с неприятными соседями. Вроде бы фигурант хамил работникам СБУ на обысках. Сейчас работники СБУ едут к руководству СИЗО на совещание", - писал Пикалов Галущенко летом прошлого года.

Сам Пикалов во время заседания заявил, что к нему никто с никакими просьбами не обращался, а сообщением он просто проинформировал тогдашнего нового министра юстиции.

"Почему я написал тогдашнему министру эту смс? Напомню, что смс датирована 21 июля. 15 июля было назначено новое правительство, пришел новый министр, с которым я не был знаком… Познакомился я с ним 19 июля, когда он меня вызвал в кабинет… После доклада мне было доказано, что я должен продолжать свои должностные обязанности…", — сказал Пикалов.

Он также отметил, что в его должностные обязанности в частности входит докладывать о "определенные идеи и инициативы" правоохранительных органов.

Напомним, на том же заседании глава НАБУ Семен Кривонос заявил, что фигурантам дела бизнесмена Тимура Миндича передавали информацию об их слежке сотрудники правоохранительных органов.

Подробнее о том, как в украинских СИЗО прессуют подозреваемых, мы рассказывали в отдельном материале.