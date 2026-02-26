Фигурантам дела бизнесмена Тимура Миндича передавали информацию об их слежке сотрудники правоохранительных органов.

Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, посвященном "Миндичгейту".

"Мы попытаемся установить, кто именно передавал информацию о передвижении авто НАБУ от правоохранителей преступной группировке. И как она появилась у Рокета и Тенора. Фигуранты заранее знали, что за определенными лицами идет наблюдение НАБУ. Какие-то сотрудники правоохранительного органа передали им информацию, что за ними ведет наблюдение НАБУ. И вопрос, кто это передает и с какой целью", - сказал Кривонос.

Он отметил, что НАБУ не давали информацию о передвижениях некоторых автомобилей.

"По некоторым машинам логи в системе "Безопасный город" нам не дали. Это означает, что кто-то использовал права администратора и почистил логи в системе. Мы видим в справках папки Миндича, что кто-то смотрел авто. Но получили ответ, что вроде бы в "Безопасном городе" их никто не смотрел", - рассказал Кривонос.

Кроме того, на том же заседании руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов сообщил, что бюро нашло прослушку дома у своей сотрудницы, которая расследовала дело Миндича. По его словам, она возглавляет расследование в отношении одного известного производителя БпЛА.

"Мы прекрасно понимаем, кто устанавливал прослушивание. И этому будет дана соответствующая юридическая оценка", - заявил Абакумов.

Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко дал понять, что подозревают Службу безопасности Украины: "Наша версия, что это оборудование правоохранительного органа. И оно установлено без должного разрешения".

При этом сотрудников СБУ приглашали на это заседание, но они не пришли.

Ранее в САП сообщали, что участники дела Миндича обсуждали выплаты откатов ГБР. Бюро подтвердило, что общалось с фигурантами дела Миндича до объявления им подозрения.