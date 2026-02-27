В шведском порту Мальмё неизвестный дрон приблизился к французскому атомному авианосцу "Шарль де Голль", который сейчас там пришвартован в связи с военными учениями НАТО Orion-26. Беспилотник был сбил. Правительство Швеции считает, что он был российским.

Об этом сообщает SVT.

Инцидент произошел позавчера, 25 февраля. Шведские вооруженные силы обнаружили и нейтрализовали дрон, который направлялся к авианосцу. Он был перехвачен примерно в 10 километрах от порта.

Эксперты не могут с уверенностью подтвердить происхождение дрона и его намерения, в частности, направлялся ли он именно к авианосцу. Однако Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что беспилотник, возможно, принадлежал России.

"Вероятно, произошло нарушение шведского воздушного пространства беспилотником. Это произошло в связи с тем, что российский военный корабль находился в проливе Эресунд в шведских территориальных водах. Вооруженные силы действовали быстро и решительно, чтобы сбить беспилотник. Судя по всему, между российским военным кораблем и этим дроном существует тесная связь", - отметил министр.

После инцидента российский корабль удалился от берегов Швеции по Балтийскому морю.

Напомним, осенью над базой ВМС Швеции уже летали неопознанные дроны.

Беспилотники замечали и в других европейских странах, что наделало немало шума. Мы анализировали эту дроновую панику.