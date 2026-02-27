Сбежавший в Израиль подозреваемый в коррупции друг президента Украины Владимира Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич выразил готовность сотрудничать с депутатской комиссией в расследовании коррупции.

Об этом он заявил по видеосвязи народному депутату из фракции "Европейской солидарности" Алексею Гончаренко, опубликовавшему видеозапись общения в своём телеграм-канале.

Миндич в разговоре с Гончаренко заявил, что готов выступить на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нарушений в сфере обороны и антикоррупционного законодательства, а также был бы готов даже приехать в Украину, если бы Высший антикоррупционный суд назначил ему умеренный залог за выход из СИЗО.

"Я сегодня приехал бы в Украину, получил бы подозрение и даже сел бы в тюрьму, если был бы честный залог. Я просто понимаю, что они сейчас скажут такой залог, что я его не смогу собрать", - сказал Миндич.

По его словам, ему есть что рассказать парламенту.

Миндич заявил, что поддерживает расследование Национального антикоррупционного бюро, но обвинения в свой адрес отрицает.

"Мне это интересно, потому что у меня тоже есть вещи, которые я хотел бы вам сказать. Я поддерживаю то, что делает НАБУ. Есть вопросы - пожалуйста. Я друг президента, и это единственное, что вызывает повышенный интерес ко мне. Я не против проверки фактов. Но я против обвинений до суда и до расследования - того, чем сейчас занимаются журналисты, вы и другие", - отметил Миндич.

Он заверил, что его "нет в этой истории", но он "вынужден" находиться в Израиле, куда уехал планово, а не от расследования, потому что в Украине нет честного правосудия.

Миндич также сообщил, что НАБУ его до сих пор не допрашивало, а ВАКС отказывает ему в участии в заседаниях онлайн.

Также он одобрил введение президентом против него санкций: "То, что он мой друг, не значит, что мне нельзя вводить санкции. Как президент он, возможно, поступил правильно. А если это правда (обвинения НАБУ - Ред.), такие друзья не нужны, он тоже прав".

Еще Миндич подтвердил, что обсуждал с Рустемом Умеровым поставку бронежилетов, но хотел "помочь", а не извлечь выгоду. Как он сказал, компания его товарища предлагала бронежилеты дешевле, но из-за "внутренней коррупции" их не допустили к поставкам.

Интересно, что Миндич сменил имидж, отрастив кустистую седую бороду.

Ранее он говорил, что его сделали козлом отпущения в громком коррупционном деле в сферах энергетики и обороны.

Напомним, полиция ищет бывшего главу Агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафу Найема, чтобы пригласить его на заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по коррупции.