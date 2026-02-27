Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что предложил сотрудничество бывшему министру иностранных дел Павлу Климкину.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

Он отметил, что предложил Климкину несколько направлений взаимодействия.

"Обсудили с Павлом Климкиным внешнеполитическую ситуацию вокруг Украины и некоторые решения, необходимые для усиления украинских позиций в Европе и в других частях света. Благодарен Павлу за работу ради Украины и предложил несколько направлений возможного дальнейшего взаимодействия", - написал президент.

Что это за направления, он не уточнил.

Напомним, Климкин возглавлял МИД при Петре Порошенко с 19 июня 2014 по 29 августа 2019 года.

После отставки он часто комменитировал политические события, например, как-то назвал Украину сырьевым придатком Евросоюза. Зимой 2020 года стало известно, что он работает в аналитическом центре "Украинский институт будущего", где возглавляет программу европейских, региональных и российских исследований.

Как мы писали, в последнее время Зеленский стал периодически встречаться с бывшими чиновниками и общественными деятелями, предлагая им должности. Западные СМИ полагают, что это встречи с потенциальными соперниками, поскольку возрастает вероятность выборов.

Зачем Зеленский проводит эти встречи, мы более детально разбирали в отдельном материале.