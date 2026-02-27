Зеленский встретился с экс-главой МИД Климкиным и предложил ему работу
Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что предложил сотрудничество бывшему министру иностранных дел Павлу Климкину.
Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.
Он отметил, что предложил Климкину несколько направлений взаимодействия.
"Обсудили с Павлом Климкиным внешнеполитическую ситуацию вокруг Украины и некоторые решения, необходимые для усиления украинских позиций в Европе и в других частях света. Благодарен Павлу за работу ради Украины и предложил несколько направлений возможного дальнейшего взаимодействия", - написал президент.
Что это за направления, он не уточнил.
Напомним, Климкин возглавлял МИД при Петре Порошенко с 19 июня 2014 по 29 августа 2019 года.
После отставки он часто комменитировал политические события, например, как-то назвал Украину сырьевым придатком Евросоюза. Зимой 2020 года стало известно, что он работает в аналитическом центре "Украинский институт будущего", где возглавляет программу европейских, региональных и российских исследований.
Как мы писали, в последнее время Зеленский стал периодически встречаться с бывшими чиновниками и общественными деятелями, предлагая им должности. Западные СМИ полагают, что это встречи с потенциальными соперниками, поскольку возрастает вероятность выборов.
Зачем Зеленский проводит эти встречи, мы более детально разбирали в отдельном материале.