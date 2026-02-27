Причиной более половины потерь Украины за время войны является некомпетентность командиров и незрелость военно-политического руководства государства.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой во время интервью журналисту Дмитрию Тузову.

По его словам, генералы оценивают потери по указанной причине в 70-80%.

"Больше половины людей, которых мы потеряли на войне, - это потери из-за некомпетентности командиров и незрелости военно-политического руководства государства. Когда я озвучиваю этот тезис высокопоставленным генералам, они мне говорят: "Андрей Иванович, ошибаешься. 70-80% потерь на войне из-за некомпетентных командиров". Это страшные вещи. Сейчас военное образование в Украине идентично тому, что есть в стране-агрессоре. Оно не менялось с 1990-х годов. Оно устаревшее. Да, есть отдельные бригады, такие как "Хартия", как Третья штурмовая, которые уделяют образованию чрезвычайно большое внимание. И там совсем другая ситуация с потерями: и ранениями, и гибелью людей", - сказал мэр.

Ранее пленный украинский военный заявлял, что многие солдаты гибнут ради того, чтобы обеспечить кратковременный медийный эффект.

А народный депутат Анна Скороход утверждала, что в армии есть практика наказания за самоволку направлением "на убой" в штормовые бригады.