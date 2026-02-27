Украина разрушила российскую Mesh-сеть для управления беспилотниками типа "Шахед", которые залетали из Беларуси.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров.

"Нам удалось ликвидировать Mesh-сеть, которую использовали "Шахеды" на севере, что положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральной части Украины", - сказал министр журналистам.

Напомним, что эта система подразумевает использование сети модемов на дронах, каждый из которых одновременно работает как точка передачи и ретранслятор.

Федоров не уточнил, как именно удалось уничтожить эту сеть.

Однако советник министра обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" добавил, что этой сетью управляют через антенны операторов на территории Беларуси и РФ. Видимо, на них и было воздействие.

"Такие пункты управления есть на территории России и были на территории Беларуси. Как это выглядит? Это обычная башня мобильного оператора, или какая-то другая, высотой 70-80 метров, на которой стоят мощные антенны, направленные в сторону Украины. То есть это такие узловые точки, через которые информация от "Шахедов" поступает в пункт управления", - рассказал Бескрестнов.

Ранее Флеш заявлял, что несмотря на блокировку незарегистрированных терминалов Starlink армия РФ все еще может управлять во время полета своими ударными дронами "Герань", которые в Украине принято называть "Шахедами", через mesh-сети.

Напомним, в Украине начали блокировать незарегистрированные терминалы Starlink, из-за чего стали страдать не только россияне, но и ВСУ.