В субботу, 28 февраля, в Украине ожидается сухая погода без осадков, а в западных и южных регионах воздух прогреется до +11°.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По его данным, по всей стране прогнозируется переменная облачность. Осадки не предвидятся.

Утром в большинстве центральных областей, а также в Сумской и Харьковской областях местами возможен туман.

На дорогах, за исключением южных регионов и Закарпатья, вероятна гололедица.

Ветер будет преимущественно юго-западным со скоростью 5–10 м/с, однако в восточных и южных областях — северо-восточного направления.

Днем столбики термометров покажут +0…+5°, а на западе и юге страны потеплеет до +6…+11°.

В Киеве и Киевской области также ожидается переменная облачность без осадков. Утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

Температура по области днем составит +0…+5°, в столице — +2…+4°.

Напомним, на прошлые выходные ведомство прогнозировало морозы со снегом и туманом.

Ранее мы также писали, что на прошедшей неделе в Украину приходил циклон с дождями и плюсовой температурой.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.