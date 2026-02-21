В Украине на выходных будет прохладно. Какое-то время в стране будет продолжаться держаться мороз.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По его данным, на востоке и юго-востоке страны возможен снег, однако на остальной территории - без осадков.

В северной части ночью и утром местами ожидается туман, а на дорогах, кроме юго-востока, местами гололедица.

Температура воздуха по всей стране будет морозная, местами до -13-18 градусов, а в северных областях местами до -20. Днем ожидается от -2 до -9 градусов мороза.

На Закарпатье, юге и юго-востоке ночью от -5 до -11, а днем от -2 до +3 градусов. В Крыму ночью около нуля градусов, а днем до +8.

В Киеве сегодня будет переменная облачность весь день, однако обойдется без осадков. Ночью и утром по области возможен туман, на дорогах местами гололедица.

Температура по области ночью от -13 до -18, местами до -20. Днем от -3 до -8.

В Киеве ночью от -13 до -15 мороза, а днем -3 и -5.

Напомним, на фоне похолодания президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушную тревогу в ближайшие дни.

Ранее мы писали, что на прошедшей неделе в Украину приходил циклон с дождями и плюсовой температурой.