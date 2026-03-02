Украинский волонтер Роман Доник раскритиковал идею Министерства обороны решать вопрос уклонистов и самовольного оставления части (СОЧ, укр - СЗЧ) за счет иностранных наемников.

Соответствующий пост Доник опубликовал в Фейсбуке.

Он привел в пример воюющих на стороне ВСУ колумбийцев. По его мнению, первые из них были "хорошие, мотивированные бойцы", но "потом поехали из-за границы в основном заробитчане".

"Они поехали не воевать. Они поехали за деньгами. Служить? Да. Но так, как им удобно. И желательно не воевать. И уж тем более не получать ранения, и тем более не гибнуть. Они снимались с позиций целыми подразделениями, когда возникала опасность. А это всё-таки война. Они отказывались выезжать на боевые и постоянно настаивали на продолжении тренировок на полигонах. Они уходили в СОЧ. И они разрывали контракты. Не от хорошей жизни расформировали легионы. Были причины", - написал Доник.

"Я не знаю, как будут решать проблемы мобилизации и СОЧ за счёт иностранцев. Потому что всё-таки это наёмники и заробитчане. Военные романтики уже все здесь. Либо на нашей стороне, либо на вражеской. Не надо иллюзий. Нет кнопки сделать "за@бись", - добавил волонтер.

Напомним, накануне министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что проблему мобилизации и массового дезертирства будут решать за счет привлечения в ряды Вооруженных сил Украины иностранцев.

Ранее западные СМИ сообщали, что в ВСУ есть целые роты, набранные из граждан Южной Америки.

Между тем недавно нидерландский доброволец, воевавший в Украине, жёстко раскритиковал порядки в ВСУ, рассказав о коррупции, колумбийских наёмниках и неонацистских практиках.