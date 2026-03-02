Франция существенно увеличит количество ядерных боеголовок и будет привлекать к общим учениям другие страны ЕС.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы должны мыслить в вопросах сдерживания в масштабах всего европейского континента", - сказал президент Франции.

Он добавил, что Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания присоединятся к новой "продвинутой ядерной доктрине" Франции. Эти страны смогут участвовать в совместных ядерных учениях с Францией.

Франция планирует запустить в этом году программу разработок новых гиперзвуковых ракет и больше не будет сообщать о количестве своих ядерных боеголовок.

Отметим, что увеличение ядерного арсенала требует очень больших расходов. В то же время с бюджетом Франции сейчас большие проблемы.

В связи с этим Макрон продвигал тему совместного финансирования всей Европой наращивания количества ядерных боеголовок у Франции, но эта идея не встретила поддержки других стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с удовольствием принял бы ядерное оружие от Франции или Британии. Таким образом он прокомментировал обвинения РФ в том, что Париж и Лондон хотят передать Украине ЯО. В целом же в МИД назвали "старой небылицей" эти обвинения россиян.

Напомним, что нынешнюю войну США и Израиль против Ирана начали, заявляя об угрозе создания Тегераном ядерного оружия. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.